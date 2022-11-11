Не только в столице: свет в Киевской области будут отключать не по графику
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области сегодня применяются экстренные отключения света, предварительные графики отменили, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Цитата
"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киевской области применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", - сообщили в компании.
Детали
О том, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.
"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в городе Киев применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", - указали в компании.
Это подтвердили в КГГА.
Дополнение
Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что 11 ноября в Киеве будут вводиться экстренные отключения электроэнергии в результате новых атак на энергообъекты в Украине этой ночью.