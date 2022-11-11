Не только в столице: свет в Киевской области будут отключать не по графику

Цитата

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киевской области применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", - сообщили в компании.

Детали

О том, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в городе Киев применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", - указали в компании.

Это подтвердили в КГГА.

Дополнение

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что 11 ноября в Киеве будут вводиться экстренные отключения электроэнергии в результате новых атак на энергообъекты в Украине этой ночью.