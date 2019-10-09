В ДБР не виключають перекваліфікацію справи Пашинського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Державному бюро розслідувань не виключають, що справу стосовно підозрюваного у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження народного депутата попередніх скликань Сергія Пашинського можуть перекваліфікувати. Про це на брифінгу розповів директор державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Досудове розслідування ми розпочали з допитів. Ми не виключаємо що буде змінена кваліфікація. Зокрема, слідчі ДБР під час розслідування повинні встановити або заперечити факт чи народний депутат виходячи з автомобіля тримав в руках зброю. І цьому факту надати юридичну кваліфікацію”, — сказав Труба.
За його словами, зараз слідчі ДБР спираються на докази, які були здобуті слідчими Васильківського відділу поліції, а також працівниками прокуратури Київської області.
“Слідчі в цьому випадку і прокурори спрацювали професійно. Ймовірно саме через це кримінальне провадження забрали від них і передали в Генеральну прокуратуру України”, — сказав Труба.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження народного депутата попередніх скликань Сергія Пашинського модерувала справу на користь нардепа.