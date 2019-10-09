В ГБР не исключают переквалификации дела Пашинского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Государственном бюро расследований не исключают, что дело в отношении подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского могут переквалифицировать. Об этом на брифинге рассказал директор государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
“Досудебное расследование мы начали с допросов. Мы не исключаем что будет изменена квалификация. В частности, следователи ГБР при расследовании должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат выходя из автомобиля в руках оружие. И этому факту оказать юридическую квалификацию”, — сказал Труба.
По его словам, сейчас следователи ГБР опираются на доказательства, которые были добыты следователями Васильковского отдела полиции, а также работниками прокуратуры Киевской области.
“Следователи в этом случае и прокуроры сработали профессионально. Вероятно именно поэтому уголовное производство взяли у них и передали в Генеральную прокуратуру Украины”, — сказал Труба.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины в уголовном производстве в отношении подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского модерировала дело в пользу нардепа.