В Чорному морі перебуває 6 російських кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Чорному морі знаходиться 6 ворожих кораблів на бойовому чергуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВМС ЗС України.
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«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. В Азовському морі – 1 ворожий корабель», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
• до Азовського моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух з протокою Босфор;
• до Чорного моря – 20 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що через шторм, який вирує у Чорному морі, ворожі ракетоносії були вимушені повернуть у пункти базування.