В Черном море находится 6 российских кораблей

Цитата

«В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. В Азовском море – 1 вражеский корабль», - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

• в Азовское море – 28 судов, из них 13 продолжили движение с проливом Босфор;

• в Черное море – 20 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что из-за шторма, который бушует в Черном море, вражеские ракетоносители были вынуждены вернуть в пункты базирования.



