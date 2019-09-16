В Чорне море увійшов високошвидкісний корабель США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У води Чорного моря зайшов експедиційний транспортний корабель USNS Yuma (T-EPF-8) Військово-морських сил США. Про це повідомляють дані порталу Marine Traffic, що відслідковує рух кораблів, передає УНН.
Американський корабель USNS Yuma (T-EPF-8) — високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead, воно заходить в Чорне море втретє за поточний рік. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберні кулемети M2.
Яка мета у судна в Чорному морі — невідомо.
Нагадаємо, есмінець ВМС США USS Porter побував у Чорному морі вшосте за 2019 рік.
У повідомленні Bosphorus Observer раніше зазначали, що присутність військових кораблів необхідна для зміцнення безпеки в регіоні.