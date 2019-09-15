У Чорне море прямує експедиційний корабель ВМС США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Через Босфорську протоку в Чорне море прямує експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Bosphorus Observer.
Цей візит стане для корабля вже третім за рік. Яка мета у судна в Чорному морі - невідомо.
USNS Yuma - високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна знаходяться чотири великокаліберні кулемети M2.
Нагадаємо, есмінець ВМС США USS Porter побував у Чорному морі вшосте за 2019 рік.
У повідомленні зазначають, що присутність військових кораблів необхідна для зміцнення безпеки в регіоні.