В Черное море направился экспедиционный корабль ВМС США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer.
Этот заход станет для корабля уже третьим за год. Какая цель у судна в Черном море - неизвестно.
USNS Yuma — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.
Напомним, эсминец ВМС США USS Porter побывал в Черном море в шестой раз за 2019 год.
В сообщении отмечается, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.