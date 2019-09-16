В Черное море вошел высокоскоростной корабль США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В воды Черного моря зашел экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США. Об этом сообщают данные портала Marine Traffic, отслеживающий движение кораблей, передает УНН.
Американский корабль USNS Yuma (T-EPF-8) — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead, оно заходит в Черное море в третий раз за текущий год. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберные пулеметы M2.
Какая цель у данного судна в Черном море — неизвестно.
Напомним, эсминец ВМС США USS Porter побывал в Черном море в шестой раз за 2019 год.
В сообщении Bosphorus Observer ранее отмечали, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.