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В Чехії представили безкоштовний навчальний посібник з чеської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Чехії розробили безкоштовний навчальний посібник «Перша допомога з чеської мови», який призначений для українських біженців. Відомо, що спеціальний навчальний матеріал фінансується з державного бюджету Чеської Республіки, інформує УНН

В Чехії представили безкоштовний навчальний посібник з чеської мови

Деталі

Підручник призначений для всіх українців, які починають вивчати чеську мову або самостійно, або на мовних курсах. Матеріали можуть використовувати старшокласники, студенти і дорослі. У посібнику ви можете ознайомитися із чеською абеткою, з вимовою і навчитися спілкуватися в основних життєвих ситуаціях. Тут зосереджуються на повсякденних темах, з якими ви обов’язково зустрінитеся під час свого перебування в чеському середовищі.

Цитата

«Окрім базової вимови, для якої також доступні аудіозаписи, у тексті йдеться про чеську друковану та письмову абетку, а також наступні теми, які завжди включені в окремий розділ: числа, години, дні, дата, особисті дані, привітання, ціна, їжа, робота, здоров'я, проблемні ситуації, анкети», - ідеться в повідомленні.

Для зручної роботи з текстом більшість інструкцій у тексті забезпечені українським перекладом. Матеріал «Перша допомога» чеською ще не випускається в друкованому вигляді, але його можна роздрукувати на будь-якому звичайному принтері у форматі А4.

Доповнення 

Серед країн Європейського Союзу із найнижчим рівнем безробіття лідирує Чехія. На тлі широкомасштабної війни в країні працевлаштували 97,3 тис. українських біженців.

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