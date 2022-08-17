В Чехии представили бесплатное учебное пособие по чешскому языку

Детали

Учебник предназначен для всех украинцев, начинающих учить чешский язык либо самостоятельно, либо на языковых курсах. Материалы могут использовать старшеклассники, студенты и взрослые. В руководстве вы можете ознакомиться с чешским алфавитом, с произношением, а также научитесь общаться. Он сосредотачивается на обычных темах, с которыми пользователи языка обязательно встретятся во время пребывания в чешской среде.

Цитата

«Кроме базового произношения, для которого также доступны аудиозаписи, в тексте говорится о чешском печатном и письменном алфавите, а также о следующих темах, которые всегда включены в отдельный раздел: числа, часы, дни, дата, личные данные, поздравления, цена, еда, работа, здоровье, проблемные ситуации, анкеты», – говорится в сообщении.

Для удобной работы с текстом большинство инструкций в тексте снабжены украинским переводом. Материал «Первая помощь» на чешском языке еще не выпускается в печатном виде, но его можно распечатать на любом обычном принтере в формате А4.

Дополнение

Среди стран Европейского Союза с низким уровнем безработицы лидирует Чехия. На фоне широкомасштабной войны в стране трудоустроилось 97,3 тыс. украинских беженцев.