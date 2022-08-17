В Чехии представили бесплатное учебное пособие по чешскому языку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Чехии разработали бесплатное учебное пособие «Первая помощь по чешскому языку», предназначенное для украинских беженцев. Известно, что специальный учебный материал финансируется из государственного бюджета Чешской Республики, сообщает УНН.
Детали
Учебник предназначен для всех украинцев, начинающих учить чешский язык либо самостоятельно, либо на языковых курсах. Материалы могут использовать старшеклассники, студенты и взрослые. В руководстве вы можете ознакомиться с чешским алфавитом, с произношением, а также научитесь общаться. Он сосредотачивается на обычных темах, с которыми пользователи языка обязательно встретятся во время пребывания в чешской среде.
Цитата
«Кроме базового произношения, для которого также доступны аудиозаписи, в тексте говорится о чешском печатном и письменном алфавите, а также о следующих темах, которые всегда включены в отдельный раздел: числа, часы, дни, дата, личные данные, поздравления, цена, еда, работа, здоровье, проблемные ситуации, анкеты», – говорится в сообщении.
Для удобной работы с текстом большинство инструкций в тексте снабжены украинским переводом. Материал «Первая помощь» на чешском языке еще не выпускается в печатном виде, но его можно распечатать на любом обычном принтере в формате А4.
Дополнение
Среди стран Европейского Союза с низким уровнем безработицы лидирует Чехия. На фоне широкомасштабной войны в стране трудоустроилось 97,3 тыс. украинских беженцев.