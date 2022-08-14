У Чехії знизився рівень безробіття: скільки українських біженців працевлаштували

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«Хоча ми спостерігаємо деяке невелике зростання безробіття, це все ще дуже низький показник, навіть найнижчий у всьому Європейському Союзі. Крім того, це стосується довгострокової перспективи, тому можна говорити про дійсно хороший результат», - наголосив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

Деталі

На кінець першого цьогорічного відпускного місяця в службах зайнятості було запропоновано 313 250 вакансій, що на 6 158 менше, ніж у червні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість вакантних посад скоротилася майже на 45 тис.

За словами генерального директора Бюро праці Віктора Наймона, активність компаній нижча з точки зору найму нових працівників у літній період, тому безробіття дещо зросло.

За попередніми даними, загалом із початку повномасштабного вторгнення цього лютого до кінця липня в Чехії знайшли роботу 97 238 громадян України. Проте деякі з них уже повернулися додому або залишили роботу. Станом на кінець липня в Чехії працювали 73 908 українців.

Роботодавці найбільше зацікавлені у працівниках на виробництвах, а також у сезонних працівниках. У довгостроковій перспективі компаніям не вистачає кваліфікованих майстрів чи експертів у галузі інформаційних технологій.

Доповнення

Щоб знайти роботу за кордоном, українцям краще звертатись до місцевих служб зайнятості. Про це повідомив голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник і додав, що наразі у низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня.