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В Чехии снизился уровень безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили

Киев • УНН

 • 211291 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Среди стран Европейского Союза с низким уровнем безработицы лидирует Чехия. На фоне широкомасштабной войны в стране трудоустроилось 97,3 тыс. украинских беженцев. Об этом сообщает чешское издание Novinky, информирует УНН.

В Чехии снизился уровень безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили

Цитата

«Хотя мы наблюдаем некоторый небольшой рост безработицы, это все еще очень низкий показатель, даже самый низкий во всем Европейском Союзе. Кроме того, это касается долгосрочной перспективы, поэтому можно говорить о действительно хорошем результате», - подчеркнул министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Детали 

На конец первого отпускного месяца в службах занятости было предложено 313 250 вакансий, что на 6 158 меньше, чем в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакантных должностей сократилось почти на 45 тыс.

По словам генерального директора Бюро труда Виктора Наймона, активность компаний ниже с точки зрения найма новых работников в летний период, поэтому безработица несколько выросла.

По предварительным данным, всего с начала полномасштабного вторжения этого февраля до конца июля в Чехии нашли работу 97 238 граждан Украины. Однако некоторые из них уже вернулись домой или оставили работу. По состоянию на конец июля в Чехии работало 73 908 украинцев.

Работодатели больше всего заинтересованы в работниках на производствах, а также в сезонных работниках. В долгосрочной перспективе компаниям не хватает квалифицированных мастеров или экспертов в области информационных технологий.

Дополнение 

Чтобы найти работу за границей, украинцам лучше обращаться в местные службы занятости. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник и добавил, что в настоящее время в ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству. 

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