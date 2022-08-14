В Чехии снизился уровень безработицы: сколько украинских беженцев трудоустроили

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«Хотя мы наблюдаем некоторый небольшой рост безработицы, это все еще очень низкий показатель, даже самый низкий во всем Европейском Союзе. Кроме того, это касается долгосрочной перспективы, поэтому можно говорить о действительно хорошем результате», - подчеркнул министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Детали

На конец первого отпускного месяца в службах занятости было предложено 313 250 вакансий, что на 6 158 меньше, чем в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакантных должностей сократилось почти на 45 тыс.

По словам генерального директора Бюро труда Виктора Наймона, активность компаний ниже с точки зрения найма новых работников в летний период, поэтому безработица несколько выросла.

По предварительным данным, всего с начала полномасштабного вторжения этого февраля до конца июля в Чехии нашли работу 97 238 граждан Украины. Однако некоторые из них уже вернулись домой или оставили работу. По состоянию на конец июля в Чехии работало 73 908 украинцев.

Работодатели больше всего заинтересованы в работниках на производствах, а также в сезонных работниках. В долгосрочной перспективе компаниям не хватает квалифицированных мастеров или экспертов в области информационных технологий.

Дополнение

Чтобы найти работу за границей, украинцам лучше обращаться в местные службы занятости. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник и добавил, что в настоящее время в ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству.