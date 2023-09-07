В британській розвідці розповіли про складнощі з випускум регіональних новин у Донецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Жителі так званої "днр" тепер дивляться регіональні новини від вдтрк "росія 1". Це було анонсовано ще рік тому, однак лояльних до квазідержавного утворення фахівців на місці не знайшлось. Їх довелось завозити з інших регіонів, йдеться в черговому звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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Жителі підконтрольної росії частини Донецької області України тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіокомпаній.
4 вересня всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (вдтрк) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на невизнану міжнародною спільнотою так звану донецьку народну республіку (днр).
Місцеві випуски новин надаються російським телеканалом "россия 1" і представляють російський погляд на війну. Це є частиною більш широких зусиль кремля, спрямованих на встановлення постійного контролю над цією територією.
До 2014 року на нині анексованих територіях вільно транслювалися російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент.
Підконтрольні уряду "днр" і підпорядковані йому мовники також ретранслювали російські національні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.
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"Мовлення вдтрк у Донецьку тривало понад рік, оскільки вперше було анонсовано на 2022 рік. Це майже напевно було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних спеціалістів. Ті, хто симпатизує "днр" і володіє необхідними навичками, тепер, ймовірно, були завезені з Криму, Луганська та інших регіонів", - зазначають фахівці.
Незважаючи на те, що українське мовлення заблоковане в ефірі, воно все ще доступне широкій аудиторії в інтернеті. Там, де діють російські фільтрувальні обмеження, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу.
Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень.
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