В британской разведке рассказали о сложностях с выпуском региональных новостей в Донецке

ukru
15:57 • 22358 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 59090 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 83138 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 66039 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 68951 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106417 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129000 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162353 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193858 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137088 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 35057 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117519 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102306 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 84184 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 66252 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162352 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193856 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137028 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143799 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 15211 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 66252 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117519 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153858 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160858 просмотра
Актуальное
В британской разведке рассказали о сложностях с выпуском региональных новостей в Донецке

В британской разведке рассказали о сложностях с выпуском региональных новостей в Донецке

Киев • УНН

 • 264244 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Жители так называемой "днр" теперь смотрят региональные новости от вгтрк "россия 1". Это было анонсировано еще год назад, однако лояльных к квазигосударственному образованию специалистов на месте не нашлось. Их пришлось завозить из других регионов, говорится в очередном отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Жители подконтрольной россии части Донецкой области Украины теперь получают русскоязычные местные выпуски новостей от одной из крупнейших российских телерадиокомпаний.

4 сентября всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (вгтрк) открыла донецкую франшизу и начала вещание на непризнанную международным сообществом так называемую донецкую народную республику (днр).

Местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "россия 1" и представляют российский взгляд на войну. Это является частью более широких усилий кремля, направленных на установление постоянного контроля над этой территорией.

До 2014 года на ныне аннексированных территориях свободно транслировались русскоязычные теле- и радиостанции, базирующиеся в Украине. После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент.

Подконтрольные правительству "днр" и подчиненные ему вещатели также ретранслировали российские национальные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Цитата

"Вещание вгтрк в Донецке продолжалось более года, поскольку впервые было анонсировано на 2022 год. Это почти наверняка было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов. Те, кто симпатизирует "днр" и обладает необходимыми навыками, теперь, вероятно, были завезены из Крыма, Луганска и других регионов", - отмечают специалисты.

Несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории в интернете. Там, где действуют российские фильтровальные ограничения, аудитория использует VPN или другие технологии активного обхода.

Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, скорее всего, не имеют ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне на ВОТ начали распространять свою пропаганду на дошкольников - Центр нацсопротивления

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы