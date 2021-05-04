У більш ніж десяти країнах стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Військові навчання НАТО Defender Europe 21 стартували за участю 27 країн світу. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Так, за даними видання, на 30 полігонах в більш ніж десяти державах стартували міжнародні навчання Defender Europe 21 за участю більше 30 тис. військовослужбовців.
Повідомляється, що у навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку. Під час навчань будуть задіяні засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу. Зазначається, що навчання Defender Europe 21 завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.
Нагадаємо
У кінці квітня Вірменія відмовилася від участі у навчаннях НАТО та попросила альянс "переглянути список їх учасників"