У більш ніж десяти країнах стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21

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Так, за даними видання, на 30 полігонах в більш ніж десяти державах стартували міжнародні навчання Defender Europe 21 за участю більше 30 тис. військовослужбовців.

Повідомляється, що у навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку. Під час навчань будуть задіяні засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу. Зазначається, що навчання Defender Europe 21 завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.

Нагадаємо

У кінці квітня Вірменія відмовилася від участі у навчаннях НАТО та попросила альянс "переглянути список їх учасників"



