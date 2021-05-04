В более чем десяти странах стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Военные учения НАТО Defender Europe 21 стартовали с участием 27 стран мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Так, по данным издания, на 30 полигонах в более чем десяти странах стартовали международные учения Defender Europe 21 с участием более 30 тыс. военнослужащих.
Сообщается, что в учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса. Отмечается, что обучение Defender Europe 21 завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.
Напомним
В конце апреля Армения отказалась от участия в учениях НАТО и попросила альянс "Пересмотреть список участников"