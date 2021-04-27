Вірменія відмовилася від участі у навчаннях НАТО та попросила альянс "переглянути список їх учасників"

Деталі

“У відповідь на запити, що надходять від ЗМІ, ще раз наголошуємо, що підрозділи ЗС Вірменії не братимуть участі у військових навчаннях НАТО Defender Europe 21”, — йдеться в заяві.

Міноборони Вірменії в березні вже заявляло, що ЗС республіки не збираються брати участь в навчаннях НАТО Defender Europe 21. Військове відомство зазначило, що ЗС Вірменії “беруть участь тільки в тих військових навчаннях НАТО, які спрямовані на підтримання міжнародного миру і стабільності”. Крім цього, представники Вірменії попросили організаторів навчань переглянути список учасників.

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Довідка

Командування Армії (Сухопутних військ) США в Європі раніше повідомило, що навчання Defender Europe 2021 почалися в березні і триватимуть до червня включно. У них беруть участь 28 тис. військовослужбовців з 26 країн, навчання проходять на більш ніж 30 полігонах в більш ніж десятці країн.