Армения отказалась от участия в учениях НАТО и попросила альянс "пересмотреть список их участников"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вооруженные силы (ВС) Армении не планируют участвовать в военных учениях НАТО Defender Europe 21. Об этом говорится в заявлении военного ведомства республики, опубликованном во вторник, передает УНН.
Детали
“В ответ на продолжающиеся запросы от СМИ еще раз отмечаем, что подразделения ВС Армении не будут участвовать в военных учениях НАТО Defender Europe 21”, — говорится в заявлении.
Минобороны Армении в марте уже заявляло, что ВС республики не собираются участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21. Военное ведомство отметило, что ВС Армении “принимают участие только в тех военных учениях НАТО, которые направлены на поддержание международного мира и стабильности”. Кроме этого, представители Армении попросили организаторов учений пересмотреть список участников.
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Справка
Командование Армии (Сухопутных войск) США в Европе ранее сообщило, что учения Defender Europe 2021 начались в марте и будут продолжаться до июня включительно. В них принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, учения проходят на более чем 30 полигонах в более чем десятке стран.