В білорусі активізувалася російська авіація

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«Моніторингова група «Беларускі Гаюн» протягом усієї сьогоднішньої ночі спостерігала підвищену авіаційну активність над білоруссю», - йдеться у повідомленні.

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Так, за інформацією каналу, напередодні, вперше з 4 квітня в небо над білоруссю підняли російський ДРЛО А-50 і винищувачі.

Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10.

Крім А-50, протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів.

Повідомляється, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали з ДРЛО видимість цілей для ударів територією України.

Крім того, вже після посадки А-50 був ще один зліт винищувача з військового аеродрому в Барановичах о 05:40 і повернення о 06:30.

Виходячи з того, що відбувається вночі, автори повідомлення припускають, що парна робота винищувачів з А-50 з виглядом цілей для атаки може стати новою щоденною практикою.

Сьогодні, 11 липня, за даними моніторингової групи, о 12:20 до Мачулищ прилетів літак Ан-124 RA-82013 вкс рф. Цей літак з бортовим номером RA-82013 раніше неодноразово був помічений у білорусі. Зокрема саме він прилітав 3 березня, коли було зафіксовано привезення ракет для ракетного комплексу «Іскандер».

Повідомляється, що о 13:45 до Мачулищ прилетів ще один Ан-124 RA-82014 вкс Ррф. Обидва борти перебувають там досі.

Нагадаємо

Станом на 11 липня за даними Держприкордонслужби України, ознак формування наступальних угруповань на території білорусі не фіксується. Змін у чисельності складу також немає.