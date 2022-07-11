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В беларуси активизировалась российская авиация

В беларуси активизировалась российская авиация

Киев • УНН

 • 273101 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. На территории республики беларусь активизировалась военная авиация российской федерации. О перемещениях российских самолетов сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн», пишет УНН.

Цитата

«Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» на протяжении всей сегодняшней ночи наблюдала повышенную авиационную активность над беларусью», - говорится в сообщении.

Детали

Так, по информации канала, накануне, впервые с 4 апреля в небо над беларусью подняли российский ДРЛО А-50 и истребители.

Задачей этого самолёта является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 метров до 9700 м. Самолёт закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10.

Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 000 до 8 000 метров.

Сообщается, что во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины.

Кроме того, уже после посадки А-50, был ещё один взлёт истребителя с военного аэродрома в Барановичах в 05:40 и возврат в 06:30.

Исходя из происходящего ночью, авторы сообщения предполагают, что парная работа истребителей с А-50 с высматриванием целей для атаки может стать новой ежедневной практикой.

Сегодня, 11 июля, по данным мониторинговой группы, в 12:20 в Мачулищи прилетел самолёт Ан-124 RA-82013 вкс рф. Стоит напомнить, что этот самолёт с бортовым номером RA-82013 ранее неоднократно был замечен в беларуси. В частности именно он прилетал 3 марта, когда был зафиксирован привоз ракет для ракетного комплекса «Искандер».

Сообщается что в 13:45 в Мачулищи прилетел ещё один Ан-124 RA-82014 вкс рф. Оба борта находятся там до сих пор.

Напомним

По состоянию на 11 июля по данным Госпогранслужбы Украины, признаков формирования наступательных группировок на территории беларуси не фиксируется. Изменений в численности состава также не наблюдается.

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