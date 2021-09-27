В Азербайджані президент та військові пройшли маршем до річниці початку війни у Карабасі

Деталі

В ході брав участь глава держави Ільхам Алієв з дружиною Мехрібан.

Потім Алієв заклав фундамент меморіального комплексу в пам’ять про Вітчизняну війну (так в Азербайджані стали називати карабахський конфлікт восени 2020 року) і Музею перемоги. О 12:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом) полеглих вшанували хвилиною мовчання. Військові кораблі в Каспійському морі здійснили артилерійські залпи.

Хвилина мовчання також була оголошена у Вірменії і в Нагірному Карабасі.

Доповнення

У грудні минулого року президент Азербайджану заснував День пам’яті 27 вересня (в цей день відбулася ескалація воєнних дій на кордоні з Вірменією) і День перемоги 10 листопада (в цей день було введено в дію мирну угоду щодо Нагірного Карабаху).

Бойові дії в Нагірному Карабасі між вірменськими та азербайджанськими військовими поновилися в кінці вересня 2020 року. У листопаді лідери Вірменії, Азербайджану та Росії підписали угоду про припинення вогню. Єреван поступився Баку рядом територій. Уздовж лінії зіткнення були розгорнуті російські миротворчі сили.