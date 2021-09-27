В Азербайджане президент и военные прошли маршем к годовщине начала войны в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Азербайджане почтили память погибших в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. По Баку прошествовала колонна военных с портретами павших, сообщается на сайте президента республики, пишет УНН.
Детали
В шествии участвовал глава государства Ильхам Алиев с супругой Мехрибан.
Затем Алиев заложил фундамент мемориального комплекса в память об Отечественной войне (так в Азербайджане стали называть карабахский конфликт осенью 2020 года) и Музея победы. В 12:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени) павших почтили минутой молчания. Военные корабли в Каспийском море произвели артиллерийские залпы.
Минута молчания также была объявлена в Армении и в Нагорном Карабахе.
Дополнение
В декабре прошлого года президент Азербайджана учредил День памяти 27 сентября (в этот день произошла эскалация военных действий на границе с Арменией) и День победы 10 ноября (в этот день было введено в действие мирное соглашение по Нагорному Карабаху).
Боевые действия в Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими военными возобновились в конце сентября 2020 года. В ноябре лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Ереван уступил Баку ряд территорий. Вдоль линии соприкосновения были развернуты российские миротворческие силы.