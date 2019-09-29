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В Австрії розпочались дострокові парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Перші ділянки для голосування на дострокових виборах до Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії відкрилися в неділю о 06:00 за місцевим часом (07:00 Київ), повідомляє УНН.

В Австрії розпочались дострокові парламентські вибори

Всього в Австрійській Республіці буде працювати більш 10,1 тис. виборчих дільниць. Велика частина з них буде відкрита до 17:00 (18:00 Київ). У деяких містах час роботи ділянок може варіюватися і вони можуть закритися вже опівдні. Міністерство внутрішніх справ Австрії, яке займається організацією виборів і виконує функції федеральної виборчої комісії, планує представити перші попередні результати голосування після закриття останніх ділянок, тоді ж буде відома і явка виборців.

Для проходження до Національної ради партія повинна набрати більше 4% голосів виборців.

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Фаворитом є консервативна Австрійська народна партія на чолі з колишнім канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Згідно з прогнозами, вона отримає більшість в парламенті і її лідер поверне собі посаду канцлера. За оцінками спостерігачів, основна боротьба розгорнеться за друге і третє місця між Соціал-демократичною партією Австрії на чолі з Памелою Ренді-Вагнер і правої Австрійської партією свободи на чолі з Норбертом Хофера. Четвертою до фінішу може прийти "Нова Австрія" на чолі з Беате Майнл-Райзінгер, за п'яте місце поборються "Зелені" з її лідером Вернером Коглер і "Список Петера Пільца".

Нагадаємо, на початку вересня хакери атакували базу даних партії ексканцлера Австрії Курца.

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