В Австрии начались досрочные парламентские выборы

Всего в Австрийской Республике будет работать более 10,1 тыс. избирательных участков. Большая часть из них будет открыта до 17:00 (18:00 Киев). В некоторых городах время работы участков может варьироваться и они могут закрыться уже в полдень. Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и выполняет функции федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков, тогда же будет известна и явка избирателей.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: DW: Коломойский мог купить мандат депутата в австрийском парламенте за миллионы евро

Фаворитом является консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера. По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократической партией Австрии во главе с Памелой Рэнди-Вагнер и правой Австрийской партии свободы во главе с Норбертом Хофера. Четвертой к финишу может прийти “Новая Австрия” во главе с Беате Майнл-Райзингер, за пятое место поборются “Зеленые” с ее лидером Вернером Коглер и “Список Петера Пильца”.

Напомним, в начале сентября хакеры атаковали базу данных партии ексканцлера Австрии Курца.