В Австрії новий канцлер: Шалленберга привели до присяги

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Після того, як Себастьян Курц (ÖVP - "Австрійська народна партія") пішов у відставку з посади канцлера Австрії після корупційного скандалу, сьогодні міністр закордонних справ країни Александр Шалленберг (ÖVP) був приведений до присяги як новий очільник уряду.

Відразу після цього вступив на посаду Майкл Лінхарт, наступник Шалленберга на посаді голови МЗС Австрії.

Опозиція оперативно реагує на перестановки в уряді анонсованими прес-конференціями. Голова парламентської групи ліберальної партії NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум") Беата Майнл-Райзінгер хоче виступити о 14:30 за місцевим часом, а через півгодини, о 15:00, голова FPÖ ("Австрійська партія свободи") Герберт Кікл також планує прокоментувати події.

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Ротації в уряді Австрії послідували через кілька днів після того, як з'явилися обвинувачення в корупції проти вже колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца, який пішов з посади 9 жовтня, і деяких з його найближчих соратників.

За повідомленнями, оточення канцлера підозрюють у підкупі найбільшого таблоїду Австрії з метою публікування газетних статей і опитувань із позитивними відгуками, які сприяли просуванню партії. Зокрема, йдеться про рекламні оголошення та угоди про співпрацю із засобами масової інформації на суму приблизно 1,3 млн євро.

6 жовтня правоохоронці обшукали кабінети у штаб-квартирі "Австрійської народної партії", яку очолює Курц, та приміщення відомства федерального канцлера. Зокрема, оглянули документи в кабінетах радника канцлера Штефана Штайнера та спеціаліста зі зв’язків зі ЗМІ Джеральда Флейшманна.

Окрім того, у списку підозрюваних перебувають: генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Члени партії всі обвинувачення називають “неправдивими”.