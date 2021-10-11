В Австрии новый канцлер: Шалленберга привели к присяге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Австрии новый федеральный канцлер - им стал министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Трансляцию присяги транслировали на странице офиса канцлера страны в Facebook, пишет УНН.
Детали
После того, как Курц (ÖVP - "Австрийская народная партия") ушел в отставку с поста канцлера Австрии после коррупционного скандала, сегодня министр иностранных дел страны Александр Шалленберг (ÖVP) был приведен к присяге как новый глава правительства.
Сразу после этого вступил в должность Майкл Линхарт, преемник Шалленберга на посту главы МИД Австрии.
Оппозиция оперативно реагирует на перестановки в правительстве анонсированными пресс-конференциями. Председатель парламентской группы либеральной партии NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") Беата Майнл-Райзингер хочет выступить в 14:30 по местному времени, а через полчаса, в 15:00, председатель FPÖ ("Австрийская партия свободы") Герберт Кикл также планирует прокомментировать события.
Ранее
Ротации в правительстве Австрии последовали через несколько дней после того, как появились обвинения в коррупции против уже бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который ушел с должности 9 октября, и некоторых из его ближайших соратников.
По сообщениям, окружение канцлера подозревают в подкупе крупнейшего таблоида Австрии с целью публикации газетных статей и опросов с положительными отзывами, которые способствовали продвижению партии. В частности, речь идет о рекламные объявления и соглашения о сотрудничестве со средствами массовой информации на сумму примерно 1,3 млн евро.
6 октября правоохранители обыскали кабинеты в штаб-квартире "Австрийской народной партии", которую возглавляет Курц, и помещения ведомства федерального канцлера. В частности, осмотрели документы в кабинетах советника канцлера Штефана Штайнера и специалиста по связям со СМИ Джеральда Флейшманна.
Кроме того, в списке подозреваемых находятся: генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.
Члены партии все обвинения называют "ложными".