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В Австрии новый канцлер: Шалленберга привели к присяге

В Австрии новый канцлер: Шалленберга привели к присяге

Киев  •  УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Австрии новый федеральный канцлер - им стал министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Трансляцию присяги транслировали на странице офиса канцлера страны в Facebook, пишет УНН.

Детали

После того, как Курц (ÖVP - "Австрийская народная партия") ушел в отставку с поста канцлера Австрии после коррупционного скандала, сегодня министр иностранных дел страны Александр Шалленберг (ÖVP) был приведен к присяге как новый глава правительства.

Сразу после этого вступил в должность Майкл Линхарт, преемник Шалленберга на посту главы МИД Австрии.

Оппозиция оперативно реагирует на перестановки в правительстве анонсированными пресс-конференциями. Председатель парламентской группы либеральной партии NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") Беата Майнл-Райзингер хочет выступить в 14:30 по местному времени, а через полчаса, в 15:00, председатель FPÖ ("Австрийская партия свободы") Герберт Кикл также планирует прокомментировать события.

Ранее

Ротации в правительстве Австрии последовали через несколько дней после того, как появились обвинения в коррупции против уже бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который ушел с должности 9 октября, и некоторых из его ближайших соратников.

По сообщениям, окружение канцлера подозревают в подкупе крупнейшего таблоида Австрии с целью публикации газетных статей и опросов с положительными отзывами, которые способствовали продвижению партии. В частности, речь идет о рекламные объявления и соглашения о сотрудничестве со средствами массовой информации на сумму примерно 1,3 млн евро.

6 октября правоохранители обыскали кабинеты в штаб-квартире "Австрийской народной партии", которую возглавляет Курц, и помещения ведомства федерального канцлера. В частности, осмотрели документы в кабинетах советника канцлера Штефана Штайнера и специалиста по связям со СМИ Джеральда Флейшманна.

Кроме того, в списке подозреваемых находятся: генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Члены партии все обвинения называют "ложными".

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