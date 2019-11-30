В Австралії відкриють перший підводний готель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Австралії починає роботу перший у країні підводний готель Reefsuites біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Готель побудував туроператор Cruise Whitsunday після того, як у 2017 році циклон зруйнував понтон, на якому розташовувалися надводні готельні номери. Відбудова, яка коштувала 10 мільйонів доларів, передбачала пересадження понад 4 тисяч коралів.
У готелі лише дві кімнати. Вони мають прозорі вікна від стелі до підлоги, з яких видно все, що відбувається під водою. Для нічного часу передбачена спеціальне підсвітлення.
Схожі готелі вже існують у Дубаї, Танзанії, Сінгапурі і на Мальдівах.
Нагадаємо, Зеленський запропонував мільярдеру з Єгипту купити готелі "Україна" та "Дніпро".