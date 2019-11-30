В Австралии откроют первый подводный отель

Отель построил туроператор Cruise Whitsunday после того, как в 2017 году циклон разрушил понтон, на котором располагались надводные гостиничные номера. Восстановление, которая стоила 10000000 долларов, предусматривала пересадки более 4 тысяч кораллов.

В отеле всего две комнаты. Они имеют прозрачные окна от потолка до пола, из которых видно все, что происходит под водой. Для ночного времени предусмотрена специальная подсветка.

Похожие отели уже существуют в Дубае, Танзании, Сингапуре и на Мальдивах.

Напомним, Зеленский предложил миллиардеру из Египта купить гостиницы "Украина" и "Днепр".