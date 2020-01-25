В Австралії підтвердили три нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У штаті новий південний Вельс в Австралії підтвердили три випадки коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC.
“У штаті Новий Південний Уельс говорять, що вони підтвердили три випадки смертельно небезпечного коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що вірус виявили у чоловіків віком 30, 40 та 50 років. Всі вони захворіли під час перебування у Китаї.
“Один із чоловіків прибув до Австралії 6 січня, а інший прибув 19 січня. Третій чоловік приїхав 20 січня, але наступного дня був доставлений у лікарню”, — йдеться у повідомленні.
Міністр охорони здоров’я Нового Південного Вельсу зазначив, що на даний момент розслідуються ще чотири випадки коронавірусу у людей, серед них діти.
Як повідомляв УНН раніше, перший випадок зараження новим коронавірусом 2019 nCoV, спалах якого стався в Китаї, виявлено в Австралії, в штаті Вікторія.