В Австралии подтвердили три новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В штате новый южный Уэльс в Австралии подтвердили три случая коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
“В штате Новый Южный Уэльс говорят, что они подтвердили три случая смертельно опасного коронавируса”, — говорится в сообщении.
Также указано, что вирус был обнаружен у мужчин в возрасте 30, 40 и 50 лет. Все они заболели во время пребывания в Китае.
“Один из мужчин прибыл в Австралию 6 января, а другой прибыл 19 января. Третий мужчина приехал 20 января, но на следующий день был доставлен в больницу”, — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса отметил, что на данный момент расследуются еще четыре случая коронавируса у людей, в том числе дети.
Как сообщал УНН ранее, первый случай заражения новым коронавируса 2019 nCoV, вспышка которого произошла в Китае, обнаружено в Австралии, в штате Виктория.