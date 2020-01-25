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В Австралии подтвердили три новых случая коронавируса

Киев • УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В штате новый южный Уэльс в Австралии подтвердили три случая коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.

В Австралии подтвердили три новых случая коронавируса

“В штате Новый Южный Уэльс говорят, что они подтвердили три случая смертельно опасного коронавируса”, — говорится в сообщении.

Также указано, что вирус был обнаружен у мужчин в возрасте 30, 40 и 50 лет. Все они заболели во время пребывания в Китае.

“Один из мужчин прибыл в Австралию 6 января, а другой прибыл 19 января. Третий мужчина приехал 20 января, но на следующий день был доставлен в больницу”, — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса отметил, что на данный момент расследуются еще четыре случая коронавируса у людей, в том числе дети.

Как сообщал УНН ранее, первый случай заражения новым коронавируса 2019 nCoV, вспышка которого произошла в Китае, обнаружено в Австралии, в штате Виктория.

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