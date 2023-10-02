В Австралії кит врізався в човен: одна людина загинула та ще одна травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Австралії кит врізався в човен, убивши одну людину та поранивши іншу. Про це, як пише ВВС, повідомляє поліція, інформує УНН.
Деталі
Чоловіки вирушили у риболовну експедиції. Їхній човен було атаковано у водах Лаперуза, за 14 км на південний схід від Сіднея. Тривогу було піднято після того, як судно було помічено незайнятим і оберталося.
У заяві поліції йдеться, що ймовірне зіткнення призвело до того, що човен нахилився, викинувши обох чоловіків за борт.
«За попередніми повідомленнями, кит міг пробитися біля човна або на човен», — сказала виконувач обов’язків суперінтенданта водної поліції Шівон Мунро, додавши, що вона раніше не бачила подібного випадку.
За словами офіційних осіб, 61-річна жертва була знайдена без свідомості та померла на місці. 53-річного капітана витягли з води та доставили до лікарні, його стан стабільний.
Довідково
На узбережжі Австралії мешкає 10 великих і 20 менших видів китів. Поки невідомо, який саме вид причетний до суботнього зіткнення.
Смертні випадки, спричинені китами, у регіоні рідкість, і державний міністр Нового Південного Уельсу назвав це "абсолютним дивним випадком".
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