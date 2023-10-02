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В Австралии кит врезался в лодку: один человек погиб и еще один травмирован

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. В Австралии кит врезался в лодку, убив одного человека и ранив другого. Об этом, как пишет ВВС, сообщает полиция, информирует УНН.

Детали 

Мужчины отправились в рыболовную экспедицию. Их лодка была атакована в водах Лаперуза, в 14 км к юго-востоку от Сиднея. Тревога была поднята после того, как судно было замечено незанятым и вращалось.

В заявлении полиции говорится, что вероятное столкновение привело к тому, что лодка накренилась, выбросив обоих мужчин за борт.

«По предварительным сообщениям, кит мог пробиться возле лодки или на лодку», — сказала исполняющая обязанности суперинтенданта водной полиции Шивон Мунро, добавив, что она ранее не видела подобного случая.

По словам официальных лиц, 61-летняя жертва была найдена без сознания и скончалась на месте. 53-летнего капитана вытащили из воды и доставили в больницу, его состояние стабильное.

Справочно 

На побережье Австралии обитает 10 больших и 20 меньших видов китов. Пока неизвестно, какой именно вид причастен к субботнему столкновению. 

Смертельные случаи, вызванные китами, в регионе редкость, и государственный министр Нового Южного Уэльса назвал это "абсолютным странным случаем".

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