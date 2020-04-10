В Авдіївці хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Авдіївці хлопчик заліз на підвіконня й випав з четвертого поверху. Санавіацією дитину направили до лікарні у місті Лиман, передає УНН із посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.
"... учора до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про госпіталізацію дворічного хлопчика, який випав з вікна.
За попередніми даними, батьки перебували у ванній кімнаті, а дитина в цей момент залізла на підвіконня й випала через вікно, відчинене для провітрювання приміщення", - йдеться у повідомленні.
Наразі за фактом триває досудове розслідування, за результатами якого буде надано остаточну правову оцінку події. Попередньо її кваліфіковано за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), повідомили у поліції.
За даними пресслужби, у цьому році це вже третій випадок падіння дитини з вікна. Наприкінці березня у Слов’янську загинув дворічний хлопчик, випавши з вікна п’ятого поверху, а днями у Краматорську п’ятирічний малюк сперся на москітну сітку вікна та випав з другого поверху. Постраждалу дитину було госпіталізовано.