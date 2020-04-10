В Авдеевке мальчик выпал из окна четвертого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Авдеевке мальчик залез на подоконник и выпал с четвертого этажа. Санавиацией ребенка направили в больницу в городе Лиман, передает УНН со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.
"... вчера в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации двухлетнего мальчика, выпавшего из окна.
По предварительным данным, родители находились в ванной комнате, а ребенок в этот момент залез на подоконник и выпал из окна, открытое для проветривания помещения", - говорится в сообщении.
По факту продолжается досудебное расследование, по результатам которого будет предоставлена окончательная правовая оценка события. Предварительно ее квалифицировано по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), сообщили в полиции.
По данным пресс-службы, в этом году это уже третий случай падения ребенка из окна. В конце марта в Славянске погиб двухлетний мальчик, выпав из окна пятого этажа, а на днях в Краматорске пятилетний малыш оперся на москитную сетку окна и выпал со второго этажа. Пострадавшего ребенка было госпитализировано.