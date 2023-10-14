В атмосфері справжнього бою: показали тренування військових на Чернігівщині

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«На Чернігівщині тривають тренування підрозділів Територіальної оборони, що входять до складу угрупувань Північної операційної зони. Відпрацьовуються питання тактики, зокрема дій під захоплення ворожих опорних пунктів, обкатка танками, а також подолання смуги перешкод», - ідеться в повідомленні.

За навчаннями та бойовим злагодженням українських військових спостерігав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Ми готуємо бійців для виконання завдань не лише у Північній операційній зоні. Наші воїни на ротаційній основі у складі підрозділів вирушають на схід та південь нашої країни. Тому вони обов’язково мають бути підготовленими! Це аксіома! Не підготовлений воїн не має брати участі у бойових діях", – наголосив Наєв.

За його словами, подібні тренування спрямовані на те, щоб підвищити психологічну готовність військовослужбовців, вміння та навички.

"На тренуваннях хлопці зазвичай відпрацьовують питання особистої психологічної стійкості, коли на військовослужбовця рухається танк. Воїни мають навчитися зануритися у природний, або штучний окоп, пропустити танк над собою та знешкодити його гранатою або за допомогою ручного протитанкового гранатомета", – зазначив Наєв.

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Як повідомив Наєв, підготовка військ – це дуже складний та тривалий процес, який відбувається постійно.

Тренування відбуваються у змодельованій атмосфері справжнього бою: багнюка та дим, справжні вибухи та вогонь зі стрілецької зброї. Тут вони долають штучні та водні перешкоди, зазнають різних стресових подразників. Воїни мають все це витримати й дійти до поставленої мети.