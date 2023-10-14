В атмосфере настоящего боя: показали тренировки военных в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Черниговской области продолжаются тренировки подразделений Территориальной обороны, входящих в состав группировок Северной операционной зоны. Тренировки проходят в смоделированной атмосфере настоящего боя: грязь и дым, настоящие взрывы и огонь из стрелкового оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВС Украины.
Детали
«В Черниговской области продолжаются тренировки подразделений Территориальной обороны, входящих в состав группировок Северной операционной зоны. Отрабатываются вопросы тактики, в частности действий при захвате вражеских опорных пунктов, обкатка танками, а также преодоление полосы препятствий», - говорится в сообщении.
За учениями и боевым слаживанием украинских военных наблюдал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области военно-речной дивизион отработал учения по уничтожению ДРГ врага
"Мы готовим бойцов для выполнения задач не только в Северной операционной зоне. Наши воины на ротационной основе в составе подразделений отправляются на восток и юг нашей страны. Поэтому они обязательно должны быть подготовленными! Это аксиома, не подготовленный воин не должен участвовать в боевых действиях", – подчеркнул Наев.
По его словам, подобные тренировки направлены на то, чтобы повысить психологическую готовность военнослужащих, умения и навыки.
"На тренировках ребята обычно отрабатывают вопросы личной психологической устойчивости, когда на военнослужащего движется танк. Воины должны научиться погрузиться в естественный или искусственный окоп, пропустить танк над собой и обезвредить его гранатой или с помощью ручного противотанкового гранатомета", – отметил Наев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 1000 украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии и возвращаются домой
Как сообщил Наев, подготовка войск – это очень сложный и длительный процесс, который происходит постоянно.
Тренировки проходят в смоделированной атмосфере настоящего боя: грязь и дым, настоящие взрывы и огонь из стрелкового оружия. Здесь они преодолевают искусственные и водные препятствия, испытывают различные стрессовые раздражители. Воины должны все это выдержать и дойти до поставленной цели.