В Атенах невідомий вистрілив в сербського футболіста Дарко Ковачевіча

КИЇВ. 8 січня. УНН. Невідомий вистрілив з вогнепальної зброї у вівторок ввечері в передмісті грецької столиці Атени в колишнього футболіста грецького “Олімпіакоса” 46-річного серба Дарко Ковачевіча, він отримав поранення і доставлений в лікарню, його життю не загрожує небезпека. Про це повідомило грецьке видання AMNA, посилаючись на попередню інформацію, інформує УНН.