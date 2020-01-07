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В Атенах невідомий вистрілив в сербського футболіста Дарко Ковачевіча

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Невідомий вистрілив з вогнепальної зброї у вівторок ввечері в передмісті грецької столиці Атени в колишнього футболіста грецького “Олімпіакоса” 46-річного серба Дарко Ковачевіча, він отримав поранення і доставлений в лікарню, його життю не загрожує небезпека. Про це повідомило грецьке видання AMNA, посилаючись на попередню інформацію, інформує УНН.

Нападники влаштували засідку на Ковачевича у його будинку в атенському приморському передмісті Гліфада. Після нападу вони зникли на автомобілі. За наявними даними, Ковачевіча доставили в місцеву лікарню, він отримав поранення в коліно.

Обставини інциденту поки що до кінця не зрозумілі. За іншою версією, озвученою телеканалом, куля не потрапила в футболіста, а коліно він пошкодив, коли падав, ухиляючись від неї. Поліція намагається вийти на слід злочинців. Почалося розслідування інциденту.

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Поліцейські вже виявили пістолет в автомобілі, який був підпалений в 700 метрах від будинку футболіста.

Ковачевич грав в 1994-2004 роках за збірні Югославії, Сербії та Чорногорії. Брав участь в чемпіонатах світу 1998 року і Європи 2000 року. Дев’ять сезонів відіграв в іспанському “Реал Сосьєдаді”, також виступав за італійські “Ювентус” і “Лаціо”, англійський “Шеффілд Уенсдей”. У 2007-2009 роках Ковачевич виступав за грецький “Олімпіакос”, в складі якого став володарем Суперкубка Греції в 2007 році і чемпіоном країни в 2009 році.

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