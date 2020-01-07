В Афинах неизвестный выстрелил в сербского футболиста Ковачевича
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия во вторник вечером в пригороде греческой столицы Афины в бывшего футболиста греческого “Олимпиакоса” 46-летнего серба Ковачевича, он получил ранения и доставлен в больницу, его жизни не угрожает опасность. Об этом сообщило греческое издание AMNA, ссылаясь на предварительную информацию, информирует УНН.
Нападавшие устроили засаду на Ковачевича в его доме в афинском приморском пригороде Глифада. После нападения они скрылись на автомобиле. По имеющимся данным, Ковачевича доставили в местную больницу, он получил ранение в колено.
Обстоятельства инцидента пока до конца не ясны. По другой версии, озвученной телеканалом, пуля не попала в футболиста, а колено он повредил, когда падал, уклоняясь от нее. Полиция пытается выйти на след преступников. Началось расследование инцидента.
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Полицейские уже обнаружили пистолет в автомобиле, который был подожжен в 700 метрах от дома футболиста.
Ковачевич играл в 1994-2004 годах за сборные Югославии, Сербии и Черногории. Участвовал в чемпионатах мира 1998 года и Европы 2000 года. Девять сезонов отыграл в испанском “Реал Сосьедад”, также выступал за итальянские “Ювентус” и “Лацио”, английский “Шеффилд Уэнсдей”. В 2007-2009 годах Ковачевич выступал за греческий “Олимпиакос”, в составе которого стал обладателем Суперкубка Греции в 2007 году и чемпионом страны в 2009 году.
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