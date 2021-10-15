В Англії спростять умови в’їзду для іноземних туристів

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В Англії дозволять повністю вакцинованим проти COVID-19 та неповнолітнім іноземним туристам робити експрес-тести замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

В Англії з 24 жовтня повністю вакциновані люди та неповнолітні, які прибули з країн не з “червоного списку”, зможуть робити експрес-тест на виявлення коронавірусу.

“Скасування дорогого обов’язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку туризму і стане важливим кроком уперед в нормалізації міжнародних подорожей”, — ідеться у заяві держсекретаря з питань транспорту Гранта Шаппса.

Якщо результат експрес-тесту буде позитивним, Національна служба охорони здоров’я Англії надасть безкоштовний ПЛР-тест для підтвердження діагнозу.

Нагадаємо

У Великій Британії відмовилися від введення паспортів вакцинації проти COVID-19 для можливості відвідувати нічні клуби та масові заходи.

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