В Англии упростят условия въезда для иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Англии позволят полностью вакцинированным от COVID-19 и несовершеннолетним иностранным туристам делать экспресс-тесты вместо дорогих лабораторных ПЦР-тестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Англии с 24 октября полностью вакцинированные и несовершеннолетние, прибывшие из стран не с “красного списка”, смогут делать экспресс-тест на выявление коронавируса.
“Отмена дорогого обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию туризма и станет важным шагом вперед в нормализации международных путешествий”, — говорится в заявлении госсекретаря по вопросам транспорта Гранта Шаппса.
Если результат экспресс-теста будет положительным, Национальная служба здравоохранения Англии предоставит бесплатный ПЦР-тест для подтверждения диагноза.
Напомним
В Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации от COVID-19 для возможности посещать ночные клубы и массовые мероприятия.