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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 108274 просмотра

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В Англии упростят условия въезда для иностранных туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В Англии позволят полностью вакцинированным от COVID-19 и несовершеннолетним иностранным туристам делать экспресс-тесты вместо дорогих лабораторных ПЦР-тестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Англии с 24 октября полностью вакцинированные и несовершеннолетние, прибывшие из стран не с “красного списка”, смогут делать экспресс-тест на выявление коронавируса.

“Отмена дорогого обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию туризма и станет важным шагом вперед в нормализации международных путешествий”, — говорится в заявлении госсекретаря по вопросам транспорта Гранта Шаппса.

Если результат экспресс-теста будет положительным, Национальная служба здравоохранения Англии предоставит бесплатный ПЦР-тест для подтверждения диагноза.

Напомним

В Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации от COVID-19 для возможности посещать ночные клубы и массовые мероприятия.

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