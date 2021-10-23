В анексованому Криму силовики почали застосовувати систему розпізнавання осіб - активісти

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Як уточнюється, автомобіль з панорамними камерами, що фіксують людей на 360 градусів, помітили кореспонденти “Кримської солідарності” біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі — там 22 жовтня проходили дебати у справі третьої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Такі пристрої відпрацьовувалися російськими силовиками на московських мітингах в січні 2021 року, а також за допомогою камер обчислювалися порушники карантину навесні 2020 року. Поступово техніку почали впроваджувати в регіонах Росії. Медична маска не завжди заважає ідентифікації і розпізнавання особи. В анексованому Криму така практика раніше не застосовувалася.

“Будь-якими способами хочуть перешкодити людям збиратися у судів навіть в якості слухачів, висловлювати свою громадянську позицію і підтримувати сім’ї політв’язнів”, — сказав об’єднанню адвокат Еміль Курбедінов.

Нагадаємо

На лінії розмежування з ОРДЛО та окупованим Кримом створять центри зв’язку з Президентом та органами влади України.