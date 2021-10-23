В аннексированном Крыму силовики начали применять систему распознавания лиц - активисты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В здании подконтрольного Москве Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе был замечен полицейский автомобиль, оборудованный системой распознавания лиц. До этого силовики начали использовать это устройство для задержания участников протестных акций в городах на территории соседней России. Об этом русскоязычному американскому изданию "Крым.Реалии" сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность", передает УНН.
Детали
Как уточняется, автомобиль с панорамными камерами, фиксирующими людей на 360 градусов, заметили корреспонденты “Крымской солидарности” возле здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе — там 22 октября проходили прения по делу третьего Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.
Такие устройства отрабатывались российскими силовиками на московских митингах в январе 2021, а также с помощью камер исчислялись нарушители карантина весной 2020 года. Постепенно технику начали внедрять в регионах России. Медицинская маска не всегда мешает идентификации и распознаванию лица. В аннексированном Крыму такая практика ранее не применялась.
“Любыми способами хотят помешать людям собираться у судов даже в качестве слушателей, выражать свою гражданскую позицию и поддерживать семьи политзаключенных”, — сказал объединению адвокат Эмиль Курбединов.
Напомним
На линии разграничения с ОРДЛО и оккупированным Крымом создадут центры связи с Президентом и органами власти Украины.