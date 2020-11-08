В анексованому Криму померли ще дві людини з COVID-19

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Криму досягла 168 осіб.

“За даними щоденного моніторингу щодо ситуації, що склалася з новою коронавірусною інфекцією в Республіці Крим, під медичним наглядом перебувають 2454 людини, з яких під динамічним наглядом вдома перебувають 1381 осіб, у стаціонарах перебувають 1008 осіб, ізольовано в обсерваторах 65 осіб”, — йдеться в повідомленні.

У Криму за минулу добу зареєстрували 168 випадків коронавірусної інфекції, в тому числі 34 випадки з безсимптомним перебігом захворювання, пише видання.

Дані російської влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.