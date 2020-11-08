В аннексированном Крыму умерли еще два человека с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Крыму умерли еще два человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава на аннексированном полуострове, передает УНН.
Таким образом, количество умерших от коронавируса в Крыму достигло 168 человек.
“По данным ежедневного мониторинга ситуации с новой Коронавирусная инфекцией в Республике Крым, под контролем находятся 2454 человека, из которых под динамическим наблюдением дома находятся 1381 человек, в стационарах находятся 1008 человек, изолированно в обсерваторах 65 человек”, — говорится в сообщении.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания, пишет издание.
Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 460 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 8450 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.