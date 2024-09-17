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В Амурській області зник вертоліт із трьома людьми на борту

В Амурській області зник вертоліт із трьома людьми на борту

Київ • УНН

 • 15964 перегляди

У Зейському муніципальному окрузі Амурської області зник вертоліт Robinson R66 з трьома людьми на борту. Пошукові роботи тривають, залучено дві наземні групи від компанії "Хергу".

Вертоліт Robinson R66, на борту якого перебували три особи, зник на території Амурської області. Про це повідомили у пресслужбі ГУ МНС по регіону, зазначивши, що тривають пошукові роботи, передає УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби зареєстрована надзвичайна ситуація на території Зейського муніципального округу: 16.09.2024 спрацював аварійний маяк вертольота Robinson R66 №07424. Літальний апарат здійснював незареєстрований переліт по території Зейського МО, на борту перебували три людини", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що, за інформацією головного інженера компанії "Хергу", до пошуків залучено дві наземні групи від компанії, до складу яких входять вісім осіб та дві одиниці техніки.

За даними ГУ МНС на ранок 17 вересня, пошукові роботи тривають.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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