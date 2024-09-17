В Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, исчез на территории Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, отметив, что продолжаются поисковые работы, передает УНН.

Детали

«За прошедшие сутки зарегистрирована чрезвычайная ситуация на территории Зейского муниципального округа: 16.09.2024 сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 №07424. Летательный аппарат совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО, на борту находились три человека», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по информации главного инженера компании «Хергу», к поискам привлечены две наземные группы от компании, в состав которых входят восемь человек и две единицы техники.

По данным ГУ МЧС на утро 17 сентября, поисковые работы продолжаются.

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