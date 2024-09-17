В Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту
Киев • УНН
В Зейском муниципальном округе Амурской области пропал вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. Поисковые работы продолжаются, привлечены две наземные группы от компании «Хергу».
Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, исчез на территории Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, отметив, что продолжаются поисковые работы, передает УНН.
Детали
«За прошедшие сутки зарегистрирована чрезвычайная ситуация на территории Зейского муниципального округа: 16.09.2024 сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 №07424. Летательный аппарат совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО, на борту находились три человека», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по информации главного инженера компании «Хергу», к поискам привлечены две наземные группы от компании, в состав которых входят восемь человек и две единицы техники.
По данным ГУ МЧС на утро 17 сентября, поисковые работы продолжаются.
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