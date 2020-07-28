В АМКУ розповіли, які санкції чекають на виробників псевдогрузинських коньяків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У разі невиконання рекомендацій АМКУ на виробників псевдогрузинських коньяків в Україні чекають провадження та штрафні санкції. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі АМКУ.
Напередодні, Антимонопольний комітет України (АМКУ) дослідив ринок вітчизняних коньяків та назвав “псевдогрузинськими” такі бренди, як “Азнаурі”, “Аджарі”, “Гудаурі”.
Компаніям-виробникам цих напоїв було рекомендовано:
— ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”) — припинити дії, що містять ознаки порушень (11 липня 2020 року);
— Приватному малому підприємству “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаурі”) — вжити заходів для усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють (11 липня 2020 року);
— ТОВ “СП Аквавінтекс” — вжити заходів для усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють (11 липня 2020 року);
— ТОВ " Українська дистрибуційна компанія" (ТМ “Гудаурі”) — вжити заходів для усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють (11 липня 2020 року).
“У разі невиконання положень рекомендацій, органи Комітету розпочинають провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” — попередили у Комітеті, додаючи, що за результатами їх розгляду вживатимуть заходи, зокрема, накладення штрафу в розмірі до 5% від доходу за попередній рік.
Як повідомляв УНН, попри рішення АМКУ “псевдогрузинський” коньяк продовжують продавати в мережі під виглядом іноземного.
“Рекомендаційні” методи АМКУ у боротьбі із порушниками експерти вважають неефективними.