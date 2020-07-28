В АМКУ рассказали, какие санкции ждут производителей псевдогрузинских коньяков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В случае невыполнения рекомендаций АМКУ производителей псевдогрузинских коньяков в Украине ждут производства и штрафные санкции. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе АМКУ.
Накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследовал рынок отечественных коньяков и назвал “псевдогрузинскими” такие бренды, как “Азнаури”, “Аджари”, “Гудаури”.
Компаниям-производителям этих напитков было рекомендовано:
— ООО “Атлантис” (ТМ “Аджари”) — прекратить действия, содержащие признаки нарушений (11 июля 2020 года);
— Частному малому предприятию “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаури”) — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года);
— ООО “СП Аквавинтекс” — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года);
— ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”) — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года).
“В случае невыполнения положений рекомендаций, органы Комитета начинают производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции”, — предупредили в комитете, добавляя, что по результатам их рассмотрения будут принимать меры, в частности, наложение штрафа в размере до 5% от дохода за предыдущий год.
Как сообщал УНН, несмотря на решение АМКУ “псевдогрузинский” коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного.
“Рекомендательные” методы АМКУ в борьбе с нарушителями эксперты считают неэффективными.