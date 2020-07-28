В АМКУ рассказали, какие санкции ждут производителей псевдогрузинских коньяков

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103535 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112978 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117871 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152063 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117176 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142612 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104505 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102865 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105148 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102311 просмотра

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В АМКУ рассказали, какие санкции ждут производителей псевдогрузинских коньяков

В АМКУ рассказали, какие санкции ждут производителей псевдогрузинских коньяков

Киев  •  УНН

 • 20020 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В случае невыполнения рекомендаций АМКУ производителей псевдогрузинских коньяков в Украине ждут производства и штрафные санкции. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе АМКУ.

Накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследовал рынок отечественных коньяков и назвал “псевдогрузинскими” такие бренды, как “Азнаури”, “Аджари”, “Гудаури”.

Компаниям-производителям этих напитков было рекомендовано:

— ООО “Атлантис” (ТМ “Аджари”) — прекратить действия, содержащие признаки нарушений (11 июля 2020 года);

— Частному малому предприятию “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаури”) — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года);

— ООО “СП Аквавинтекс” — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года);

— ООО “Украинская дистрибуционная компания” (ТМ “Гудаури”) — принять меры для устранения причин возникновения нарушения и условий, что ему способствуют (11 июля 2020 года).

“В случае невыполнения положений рекомендаций, органы Комитета начинают производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции”, — предупредили в комитете, добавляя, что по результатам их рассмотрения будут принимать меры, в частности, наложение штрафа в размере до 5% от дохода за предыдущий год.

Как сообщал УНН, несмотря на решение АМКУ “псевдогрузинский” коньяк продолжают продавать в сети под видом иностранного.

“Рекомендательные” методы АМКУ в борьбе с нарушителями эксперты считают неэффективными.

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