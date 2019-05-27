В Алжирі і Аргентині перемогли малярію - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Алжиру і Аргентині вдалося позбутися від малярії. Вони отримали офіційний сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що підтверджує їх статус країн, "вільних від малярії". Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-центр ООН.
Сертифікат ВООЗ, що підтверджує статус країн, вільних від малярії, видається після того, як на території тієї чи іншої держави мінімум три роки поспіль не було зареєстровано випадків місцевої передачі хвороби.
Сертифікати були вручені представникам Алжиру і Аргентини Генеральним директором ВООЗ "на полях" 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка цього тижня проходить у Женеві.
Зазначається, що Алжир став другою країною Африканського регіону ВООЗ, яку офіційно визнали вільною від малярії після Маврикію, сертифікованого в 1973 році. А Аргентина отримала почесний сертифікат другою серед країн Америки. До неї на континенті за останні 45 років з малярією покінчили у Парагваї. Останні випадки місцевої передачі малярії на території Алжиру і Аргентини були зареєстровані, відповідно, в 2013 р і 2010 р.р.
Як повідомляв УНН, в українця після поїздки в Анголу виявили малярію.